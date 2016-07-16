ميسي يلغي رحلته إلى تركيا في اللحظة الأخيرة

ألغى ليونيل ميسي نجم برشلونة ومنتخب الأرجنتين رحلته إلى تركيا من أجل المشاركة في المباراة الودية التي كان مقررا لها مساء اليوم السبت بين أصدقاء صامويل إيتو.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إن ميسي لبى دعوة إيتو للمشاركة في المباراة وكان من المفترض أن يصل إلى تركيا خلال الساعات القليلة المقبلة.

لكن النجم الأرجنتيني ألغى رحلته إلى هناك بسبب تدهور الأوضاع في تركيا.

ونشبت حالة من الفوضى في تركيا بسبب حدوث انقلاب من الجيش التركي على السلطة الحاكمة.

وقاد الحظ أيضا ثنائي فريق برشلونة نيمار دا سيلفا وأندريس إنيستا لتجنب التواجد في تركيا حاليا والمشاركة في هذه المباراة، إذ رفض إنيستا المشاركة في المباراة منذ فترة وكذلك نيمار.

نيمار اعتذر عن عدم المشاركة في هذه المباراة بسبب ارتباطه بالمشاركة مع منتخب البرازيل في دورة الألعاب الأوليمبية.

ودعى صامويل إيتو لاعب فريق أنطاليا سبور التركي عددا من نجوم كرة القدم السابقين والحاليين للمشاركة في مباراة ودية في تركيا يذهب عائدها إلى الأعمال الخيرية.

ومن ضمن النجوم المتواجدين في تركيا حاليا من أجل المباراة كارليس بويول وإريك أبيدال وديكو.