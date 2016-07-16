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"الجزيرة" تحرض الشعب للنزول رفضاً للعمليات العسكرية فى تركيا

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"الجزيرة" تحرض الشعب للنزول رفضاً للعمليات العسكرية فى تركيا "الجزيرة" تحرض الشعب للنزول رفضاً للعمليات العسكرية فى تركيا
حرضت قناة "الجزيرة"، الشعب التركى على النزول لرفض العمليات العسكرية، وقالت إن الجيش التركى ينسحب من أمام المتظاهرين بمحيط مطار أتاتورك، مضيفة بأن هناك هتافات لحشود من الأتراك فى ميدان تقسيم تطالب بعودة الجيش إلى ثكناته.

وأضافت أن جموع من الأتراك تتوافد على ميادين اسطنبول دعماً للرئيس التركى أردوغان، بالإضافة إلى مظاهرات رافضة فى مدينتى غازى عنتاب وأنطاكية جنوب تركيا.

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