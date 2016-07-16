برج العذراء حظك اليوم السبت 16 يوليو 2016

برج العذراء على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج العذراء على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

>حدسك التحليلي سيبلغ ذروته اليوم، فاذا كنت تعمل في أي وظيفة تحتاج الى هذه المهارة فستحقق نجاح كبير اليوم في عملك، العلماء والمحققين والباحثين يواجهون يوم مثمر المثمر، أنت من المحتمل أن تجد وسائل مبتكرة نوعا ما، وستنجح في في حل الكثير من المشاكل والتي سوف تكون محل تقدير من قبل الجميع.>قد تجاهلت أصدقائك لفترة طويلة، حاول أن تنظم وتتفق معهم على نزهة تجمعكم، فقوموا بالذهاب لمشاهدة فيلم في السينما أو قضاء سهرة لطيفة، قد تقابل شخص لم تتواصل معه منذ فترة ولكنه كان قريب جدا لك في الماضي.>اليوم هو يوم جيد للمارية الأنشطة الرياضية، ستبتعد عنك الضغوطات وستشعر بالحيوية، سوف تكون قادر على الانتهاء من أي مهامالتي أجلتها الفترة الماضية، ستساعد من حولك على بث الحماس بهم وتشجيعهم وإعطائهم طاقة ايجابية.>ستشعر اليوم بقدر كبير من المثابرة على وضعك الذي تشعر دائما بأنه صعب، سيكون لديك القدرة على حل بعض من هذه المشكلات فلا داعي للقلق سيقدر من حولك وضعك وما تفعله لتكون أقوى.