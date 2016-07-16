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حظك اليوم برج العقرب السبت 16 يوليو 2016

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حظك اليوم برج العقرب السبت 16 يوليو 2016 حظك اليوم برج العقرب السبت 16 يوليو 2016

على الصعيد المهني:


>بينما تنشغل بشدة فى محاولة إنهاء أعمالك ومسئولياتك بسرعة وإنجازها ترتكب الكثير من الأخطاء التى تتحول إلى مشاكل أكبر مما تتخيلها وتجعلك تتكبد خسائر أكثر مما توقعت لذلك أن تنتبه إلى التفاصيل الدقيقة خاصة المتعلقة بأى عملية بيع أو شراء أو تفاصيل قد ينتج عنها خسائر مادية.

على الصعيد العاطفي:


>شخص قريب منك يحاول أن يلفت انتباهك ويريد الارتباط بك ورغم محاولاتك لتجاهله إلا أن تلميحاته اصبحت شديدة الوضوح فحاول أن تنظر للفكرة بعقلانية بعيدًا عن الأحكام المسبقة وفى الوقت نفسه لا تجبر نفسك على أن تفعل شيئًا لا تريده، وحين تتوصل لقرار أنت واثق منه احرص على أن تواجهه به بكل صراحة كى لا تتركه للأمل الزائف.

برج العقرب على الصعيد الصحي:


>تواجه الكثير من العمل الذى يحتاج الكثير من طاقتك وتركيزك، وفى الوقت نفسه يفقدك التوتر الكثير من طاقتك فحاول أن تحافظ على تركيزك قدر الإمكان وتحصل على دقائق من الاسترخاء والهدوء لتتمكن من مواصلة العمل ولكى لا يؤثر التوتر على قراراتك وآدائك المهني.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:


>يجب أن تضع التفكير بعقلانية على رأس اولولياتك اليوم فى التعامل مع أى قضية وتركز على الحقائق الملموسة التى تتوافر لديك فقط وتتجاهل أى شيء آخر من التخمينات والمعلومات غير الموثوق بها، وانتبه للأخبار المضللة التى قد تدفعك لاتخاذ قرارات خاطئة.

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مصر 365

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