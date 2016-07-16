حظك اليوم برج الحوت السبت 16 يوليو 2016

برج الحوت على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الحوت على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

>تتاح أمامك فرصة قوية لتغيير وظيفتك وربما مجال عملك بأكمله اليوم أو طريقة العمل كأن تتخلى عن فكرة العمل بدوام كامل وتتجه للعمل المستقل أو الحر فى جزء من الوقت مما يفتح لك مجالات كثيرة للعمل بشغف ونجاح.>من المهم أن تتوقف عن النظر للحب باستخفاف وكانه من كماليات الحياة وليس أمرا جادا، ويجب أن تتوقف عن الخوف من الارتباط والالتزام وتجرب الدخول فى علاقة جادة وناضجة.>تعانى مشاكل جلدية بسبب تغير الطقس وأيضًا بسبب الإهمال فى نظامك الغذائى والنقص فى فيتامين سى و فيتامين إى فى نظامك الغذائي، حاول أن تشرب كميات كبيرة من الماء يوميًا وفواكه بها الكثير من الماء لتقاوم جفاف الجلد.>ردود فعلك الهادئة اليوم تحقق لك مكاسب مدهشة فحاول أن تحافظ على أسلوبك المتميز فى التفكير فى الأمور بعقلانية، خاصة أن هذا يدفع الكثيرين للاستعانة برأيك من أجل التوسط لحل المشاكل الكبيرة خاصة فى مكان العمل وهذا يمنحك مكانة مميزة وتكون سعيدًا.