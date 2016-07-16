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حظك اليوم برج الحمل السبت 16 يوليو 2016

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حظك اليوم برج الحمل السبت 16 يوليو 2016 حظك اليوم برج الحمل السبت 16 يوليو 2016

برج الحمل على الصعيد المهني:


>فكر بجدية فى الاستفادة من مهاراتك المتميزة فى الإقناع من أجل كسب أرضيات جديدة فى عملك فأمامك فرصة قوية لأن تفعل ذلك وانك تتمتع بقوة تأثير كبيرة على الآخرين اليوم، فقط احرص على أن تستخدم الحجج المنطقية كى لا تفقد قوة تأثيرك.

على الصعيد العاطفي:


>التفاهم المتبادل والتسامح ضرورى فى أى علاقة هذه القاعدة التى يجب أن تضعها نصب عينيك فى تعاملاتك مع الشريك اليوم فإذا واجهت أى صعوبة فى فهم أو تجاوز خطأ ارتكبه الشريك حاول أن تتناقش معه بقلب مفتوح ووضوح وأن تلتمس له المزيد من الأعذار.

برج الحمل على الصعيد الصحي:


>ادخلت فى الفترة الأخيرة بعض التغيرات على نمط حياتك وتخليت قليلاً عن استهتارك فى ما يتعلق بالنظام الغذائى وعاداتك الصحية وهو ما بدأ يحقق نتائج مثمرة فى الفترة الأخيرة ويمنحك الحماس ودفعة للمواصلة.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:


>من المرجح أن تعيش يوما حافلاً بسبب الظروف التى تجبرك على مواجهة أشياء من الماضى كنت تبذل جهدًا كبيرًا من أجل تجنبها، وتحتاج اليوم لأن تتبنى وجهة نظر أكثر تسامحًا لتتعامل مع الماضى ولكى لا تجعل الأمور أصعب على الجميع.

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مصر 365

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