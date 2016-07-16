حظك اليوم برج الجدى السبت 16 يوليو 2016

برج الجدى على الصعيد المهني:

> لا تجعل مزاجك الفلسفى ينعكس على طريقتك فى العمل ويؤثر على الأداء الذى اعتدت أن تقدمه للعمل، إلا إذا كان عملك من النوع الذى ينطوى على التفكير العميق حيث يمكن أن تخدمك طريقة تفكيرك الفلسفية وتجعلك تنتبه للتفاصيل الدقيقة التى قد لا يلتفت إليها أحد. على الصعيد العاطفي:

>يجب أن تنتبه لاحتياجات ورغبات شريك حياتك وتتحدثا بصراحة وانفتاح حول الأشياء التى تزعج كل منكما وتبدو لكما غير واضحة ومربكة وتسبب توترا فى العلاقة. برج الجدى على الصعيد الصحي:

>الأوضاع المتوترة على صعيد العلاقة العاطفية تؤثر على صحتك بشدة، حاول أن تحرر نفسك من أى أعباء إضافية وتحظى ببعض الاسترخاء وتحافظ على طاقتك قدر الإمكان لأنك معرض للإصابة بالصداع والتوتر العام اليوم. توقعات علماء الفلك لبرج الجدي:

>أنت حساس تجاه مشاكل الآخرين ومشاعرهم وهذا يجعلك محبوبًا بشدة منهم ويجعل لك مكانة خاصة عندهم ويجعلهم أكثر تسامحًا معك حين تنفعل أو تخطئ لأن هذا نادرًا ما يحدث لك، حافظ على هذه المكانة وعلى الحساسية تجاه مشاعر الآخرين فهى ميزة رائعة.

شبكةعيونالإخبارية

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