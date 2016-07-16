برج السرطان حظك اليوم السبت 16 يوليو 2016

برج السرطان على الصعيد المهنى:

>على الرغم من أن وضعك المالى جيد إلى حد كبير إلا أنه حان الوقت لمحاولة كسب المال لفعل بعض الوظائف الإبداعية ، فسوف تجد أفكارك رائعة اليوم، كما أنه من المرجح أن تشهد تقدما كبيرا فى الحياة المهنية خاصة بالنسبة للفنانين والموسيقيين والمخرجين والكتاب والمصورين من هذا البرج، لطرح عدد من الأفكار الرائعة .

وسيكون من الجيد إذا كنت تكرس وقتك وطاقتك فى تعليم الأطفال، وتقوم بأعمال خيرية مالية.

برج السرطان على الصعيد العاطفى:

برج السرطان على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان :

>قد يكون هناك تغييرات فى تفكير شريك حياتك ورغبته فى الاعتماد على نهج المغامرة فى الحياة، فكن حذرا من السخرية من شريك حياتك فى هذه الفترة، ولكن حاول أن تختار معه بعض المواضيع الجديدة للتحدث فيها وذلك للحفاظ على قوة العلاقة بينكما.>عليك الاهتمام بالتمارين الرياضية وإضفاء اللياقة البدينة على جسمك لتواجه التحديات اليومية بقوة .>قد تظهر عن ليونة ذكية جدا، فتتكيف مع الظروف لكنك تتأثر بمشهد أو بحدث ما يحصل.

وهنالك الكثير من الأشياء التى يمكنك القيام بها فى الحياة، فقط يجب أن تملك التطلع، وأن تملك الأمل، فى الواقع فإن هنالك الكثيرن يفشلون بسبب عدم امتلاكهم الحلم، اجعل الحلم هو الذى يقود حياتك، وبشكل عام فإن مؤشرات برجك اليومى تشير إلى أن المستقبل سيكون أفضل بكثير.