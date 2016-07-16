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برج الجوزاء حظك اليوم السبت 16 يوليو 2016

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برج الجوزاء حظك اليوم السبت 16 يوليو 2016 برج الجوزاء حظك اليوم السبت 16 يوليو 2016

على الصعيد المهنى:


>العمل مرهق اليوم ويتطلب منك انتباها عاليا ، فكن لطيفا على نفسك، حتى تستطيع التعامل مع كافة الأشياء المطلوبة ، وهذا سيتغير بشكل تدريجى، فقط اثبت وجودك بإنجاز عملك ، وستحصل على النتيجة المرجوة، كما أنك ستلتقى صديقا قديما.

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى:


>قد يكون لديك فرصة للوصول إلى قلب شريكك ، وبداية جديدة لعلاقة حميمية وعذبة ، وستكون فرصة رائعة لنشر الحب والحنان ، فلا تدع التجارب المريرة من الماضى تؤثر عليك ،ولا تخاف من اتخاذ خطوات نحو علاقة هادئة.

فتشير توقعاتك العاطفية الخاصة أن يومك سيكون سعيدا للغاية، ومن الأفضل أن تقابل الشخص الذى تحبه أو أن تتحدث معه لبعض الوقت على الأقل.

برج الجوزاء على الصعيد الصحى:


>عليك أن تتخلى عن بعض العادات السيئة التى تقوم بها ، كما عليك أن تكون أكثر حيوية ونشاطا ،ويجب أن تحاول أن تمنع تلك التغيرات من التأثير على حالتك الجسدية بأى صورة من الصور، يجب أن تكون معتدلا وأن تدرك أن جسدك يملك الكثير من الحقوق التى تحتاج إلى أن تلبيها وألا تفرط فيها، وإلا فإن الأمور قد تصبح بالغة الصعوبة بالنسبة لك .

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:


>تلطف الأجواء العاطفية والشخصية، وتتصالح مع أحد الأولاد أو المقربين وتتقبل تسوية معينة وتقدم تنازلات، لكن حاذر من مشادة مع الجنس الآخر أو أحد الوالدين أو الأشقاء.

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مصر 365

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