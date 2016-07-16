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برج الثور حظك اليوم السبت 16 يوليو 2016

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برج الثور حظك اليوم السبت 16 يوليو 2016 برج الثور حظك اليوم السبت 16 يوليو 2016

برج الثور على الصعيد المهنى:


>أنت إنسان طموح ، ولديك القدرة على حفظ الأشياء منظمة تنظيما جيدا بالإضافة إلى أنك تطارد أحلامك العملية بشكل مستمر ، ولكن البعض الآخر ليس كذلك، فلذلك من الممكن أن يكون عملك اليوم معقدا بعض الشىء، كما أنك ستجد بعض الأشياء بالغة التعقيد ، وفى هذه الحالة لابد من التعاون مع زملائك حتى لا تشعر بالإرهاق من إنجاز بعض المهام ، وأن تتم بشكل سريع.

برج الثور على الصعيد العاطفى:


>تحوم فرص رومانسية من حولك اليوم، ومع ذلك، تحتاج إلى أن تتحقق بنفسك من ذلك قبل اختيار شريك حياتك، حتى تتأكد من خلو هذه العلاقة من المشاكل فى المستقبل ، ومن المتوقع أن شريك حياتك الذى تختاره يسيطر عليه الغيرة.

برج الثور على الصعيد الصحى :


>حالتك الصحية ستكون أفضل اليوم بشكل كبير، لكن يجب عليك توجيه مجهودك فى القيام ببعض التمارين الرياضية بداية من اليوم، يجب أن تبدأ بالالتزام بخطة تمكنك من الاستمرار فى تلك التمارين، ابحث عن شخص ليشاركك وليعطيك الحماس الذى تحتاجه ، ولكن فى نفس الوقت التحدث مع من حولك عن المشاكل التى تواجهها أثناء إجراء التمارين ، حيث إن هذا سيساعدك كثيرا فى إيجاد حلول متعددة.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:


>تكون أكثر جرأة فى الأسابيع المقبلة، وتقوى الحيوية وتطرح التحديات ويدور نقاش حول علاقة شراكة تخصك.

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مصر 365

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