برج الأسد حظك اليوم السبت 9 يوليو 2016

برج الأسد على الصعيد المهنى:

>فرصة مهنية غير متوقعة بالنسبة لك اليوم ولكن يجب أن لا تتردد فى انتزاع تلك الفرصة، ولا تجعل التفكير يؤخرك عنها حتى لا تخسر فرصة مربحة، عليك التطوير من نفسك فى كل النواحى فى العمل والاستمرار فيه ، كما أنه عليك أن تتعلم من عملك شيئا جديدا كل يوم ، وحاول كسب الخبرات المتعددة حتى تتفوق على غيرك. برج الأسد على الصعيد العاطفى:

>من المتوقع أن شريك حياتك يكون تحت ضغط اليوم بشكل كبير ، ولذلك فهو بحاجة إلى تعاطفهم وتفاهمك ، ومحاولة إخراجه من الإحباط ، ضع فى اعتبارك أنك تحتاج إلى السيطرة على كافة تلك المؤثرات، واعلم أن الحظ سيكون حليفك فى الأيام القادمة، فقط يجب أن تتصرف بطريقة حكيمة طوال الوقت، اعلم أنك شخص محظوظ وتمتاز عن غيرك ببعض المزايا التى قد تكون ذات أهمية كبيرة فى بعض المواقف. برج الأسد على الصعيد الصحى:

>قد تواجه أعراض معينة غامضة التى لم تصاب بها من قبل ، فيجب أن تضع فى اعتبارك أن هنالك الكثير من الأشياء الضرورية الخاصة بصحتك والتى يجب أن تجد حلا لها فى أسرع وقت ممكن، اعلم أن تجاهلك وإهمالك لتلك الأشياء قد يتسبب فى نتائج كارثية فى المستقبل. توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

>حاذر كل أنواع المجازفات، قد تصطدم شئونك المهنية بأوضاعك الشخصية، أو تتسرع باستنتاج لن يكون لمصلحتك.

شبكةعيونالإخبارية

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