أخبار عاجلة

إغلاق 39 منشأة طبية في المنيا -
محافظ الإسماعيلية ورئيس أركان الجيش الثاني يلتقيان مطران الكاثوليك بالقناة -
منظمة الصحة العالمية: أكثر من 2ر2 مليون أفغاني يعانون من مشاكل ذهنية -
ملامح تشكيل الزمالك لمواجهة إنبي -
الأهلي يناقش أزمة الكأس اليوم -
بالأرقام.. هل يواصل الزمالك تفوقه التاريخي أمام إنبي؟ -
كوبر يفاضل بين أمير عادل والشيخ استعدادًا لمعسكر يونيو -
تمتلك شركة إنتاج ولديها ابن تونسي.. 15 معلومة عن صبا مبارك -
تحملت الاكتئاب من أجل «الريجيم» وتنازلت عن إرثها.. 14 معلومة عن «مي جابر» -
8 الصبح - د/سامي عبد الفتاح إستشاري إستشاري الحساسية يتحدث عن أمراض الصيف والوقاية منها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج الأسد حظك اليوم السبت 9 يوليو 2016

Google+ Print
برج الأسد حظك اليوم السبت 9 يوليو 2016 برج الأسد حظك اليوم السبت 9 يوليو 2016

برج الأسد على الصعيد المهنى:


>فرصة مهنية غير متوقعة بالنسبة لك اليوم ولكن يجب أن لا تتردد فى انتزاع تلك الفرصة، ولا تجعل التفكير يؤخرك عنها حتى لا تخسر فرصة مربحة، عليك التطوير من نفسك فى كل النواحى فى العمل والاستمرار فيه ، كما أنه عليك أن تتعلم من عملك شيئا جديدا كل يوم ، وحاول كسب الخبرات المتعددة حتى تتفوق على غيرك.

برج الأسد على الصعيد العاطفى:


>من المتوقع أن شريك حياتك يكون تحت ضغط اليوم بشكل كبير ، ولذلك فهو بحاجة إلى تعاطفهم وتفاهمك ، ومحاولة إخراجه من الإحباط ، ضع فى اعتبارك أنك تحتاج إلى السيطرة على كافة تلك المؤثرات، واعلم أن الحظ سيكون حليفك فى الأيام القادمة، فقط يجب أن تتصرف بطريقة حكيمة طوال الوقت، اعلم أنك شخص محظوظ وتمتاز عن غيرك ببعض المزايا التى قد تكون ذات أهمية كبيرة فى بعض المواقف.

برج الأسد على الصعيد الصحى:


>قد تواجه أعراض معينة غامضة التى لم تصاب بها من قبل ، فيجب أن تضع فى اعتبارك أن هنالك الكثير من الأشياء الضرورية الخاصة بصحتك والتى يجب أن تجد حلا لها فى أسرع وقت ممكن، اعلم أن تجاهلك وإهمالك لتلك الأشياء قد يتسبب فى نتائج كارثية فى المستقبل.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:


>حاذر كل أنواع المجازفات، قد تصطدم شئونك المهنية بأوضاعك الشخصية، أو تتسرع باستنتاج لن يكون لمصلحتك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى