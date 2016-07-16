برج الميزان حظك اليوم السبت 16 يوليو 2016

ستقوم برحلة عمل اليوم، ستكون هذه فرصة كبيرة لتحفيز الفكري. إذا كنت تشعر أنها ثقيلة أكثر من اللازم في النصف الأول من النهار حاول أن تتدرب على كيفية أن تظهر بشكل أفضل أمام الجميع. على الصعيد العاطفي:

>سيفعل شريك حياتك بعض الأمور التي قد تدهشك قليلا ليست بالضرورة أنها تكون جيدة قد تضايقك قليلا ولكن لا تبالي وحاول أن تجعل اأمور تسير بشكل بسيط حتى لا تتوتر علاقتك بشريك حياتك. برج الميزان على الصعيد الصحي:

>تتمتع اليوم بكثير من التفاؤل مما يعزز ثقتك بنفسك والتي تنعكس في عملك. اقد حافظت على صحتك بشكل جيد ولكن ضاعف اليوم اهتمامك بصحتك قليلا و انضم إلى برنامج لياقة بدنية جديد. توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

>ستضع اليوم ثقتك في شخص جديد ويمكن أن يكون هذا الشخص قريب منك والذي سيساعدك في بعض المهام والذي سيكون له تأثير ايجابي وكبر على مستقبلك وهذا كله سيعتمد على الثقة التي تحتاج منك بعض الجرأة.

شبكةعيونالإخبارية

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