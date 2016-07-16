أخبار عاجلة

إغلاق 39 منشأة طبية في المنيا -
محافظ الإسماعيلية ورئيس أركان الجيش الثاني يلتقيان مطران الكاثوليك بالقناة -
منظمة الصحة العالمية: أكثر من 2ر2 مليون أفغاني يعانون من مشاكل ذهنية -
ملامح تشكيل الزمالك لمواجهة إنبي -
الأهلي يناقش أزمة الكأس اليوم -
بالأرقام.. هل يواصل الزمالك تفوقه التاريخي أمام إنبي؟ -
كوبر يفاضل بين أمير عادل والشيخ استعدادًا لمعسكر يونيو -
تمتلك شركة إنتاج ولديها ابن تونسي.. 15 معلومة عن صبا مبارك -
تحملت الاكتئاب من أجل «الريجيم» وتنازلت عن إرثها.. 14 معلومة عن «مي جابر» -
8 الصبح - د/سامي عبد الفتاح إستشاري إستشاري الحساسية يتحدث عن أمراض الصيف والوقاية منها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج الميزان حظك اليوم السبت 16 يوليو 2016

Google+ Print
برج الميزان حظك اليوم السبت 16 يوليو 2016 برج الميزان حظك اليوم السبت 16 يوليو 2016
ستقوم برحلة عمل اليوم، ستكون هذه فرصة كبيرة لتحفيز الفكري. إذا كنت تشعر أنها ثقيلة أكثر من اللازم في النصف الأول من النهار حاول أن تتدرب على كيفية أن تظهر بشكل أفضل أمام الجميع.

على الصعيد العاطفي:


>سيفعل شريك حياتك بعض الأمور التي قد تدهشك قليلا ليست بالضرورة أنها تكون جيدة قد تضايقك قليلا ولكن لا تبالي وحاول أن تجعل اأمور تسير بشكل بسيط حتى لا تتوتر علاقتك بشريك حياتك.

برج الميزان على الصعيد الصحي:


>تتمتع اليوم بكثير من التفاؤل مما يعزز ثقتك بنفسك والتي تنعكس في عملك. اقد حافظت على صحتك بشكل جيد ولكن ضاعف اليوم اهتمامك بصحتك قليلا و انضم إلى برنامج لياقة بدنية جديد.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:


>ستضع اليوم ثقتك في شخص جديد ويمكن أن يكون هذا الشخص قريب منك والذي سيساعدك في بعض المهام والذي سيكون له تأثير ايجابي وكبر على مستقبلك وهذا كله سيعتمد على الثقة التي تحتاج منك بعض الجرأة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى