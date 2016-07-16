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برج الدلو حظك اليوم السبت 16 يوليو 2016

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برج الدلو حظك اليوم السبت 16 يوليو 2016 برج الدلو حظك اليوم السبت 16 يوليو 2016

على الصعيد المهني:
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اليوم سيكون فرصة جيدة لتحقيق مزيد من النجاح في حياتك العملية، ستزيد مسئولياتك قليلا، وهذه الفرصة ستكون في شركتك أو مكان عملك الحالي وليس في مكان عمل أخر ولكن بالنسبة لراتبك أو وضعك المالي لا يشهد أي تغييرات.

على الصعيد العاطفي:


>يجب أن تنتبه لعدم قدرة شريك حياتك على الصبر في محاولته لارضائكو ردود فعلك الباردة اثناء محاولته لاستعطافك فاغفر له واعطيه فرصة أخرى فقد تعلم من اخطائه ولن يكررها.

برج الدلو على الصعيد الصحي:


>تتمتع اليوم بطاقة كبيرة، ستحصل على معلومات تجعلك تتبع نظام صحي جيد، اذا كنت تعاني من شيء صحي سيكون اليوم موفق لتشخيص هذا الأمر، حاول أن تحصل على تدليك كامل لجسمك أو قضاء بعض الوقت في منتجع صحي لتنشيط جسمك وروحك.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:


>تتمتع اليوم بكثير من المساعر الايجابية ولكن لا تحاول أن تنشرها بين الأخرين فقد لا يتقبلوا نصائحك، فسكوتك وحبس هذه الطاقة الايجابية قد يجعلك تشعر بالاكتئاب ولكن لا تبالي لهذا الأمر حاول أن تسيطر على نفسك من الانغماس في الملذات الوقتية والتي سوف تكلفك بشكل كبير في المستقبل.

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مصر 365

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