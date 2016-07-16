برج الدلو حظك اليوم السبت 16 يوليو 2016

برج الدلو على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

برج الدلو على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

اليوم سيكون فرصة جيدة لتحقيق مزيد من النجاح في حياتك العملية، ستزيد مسئولياتك قليلا، وهذه الفرصة ستكون في شركتك أو مكان عملك الحالي وليس في مكان عمل أخر ولكن بالنسبة لراتبك أو وضعك المالي لا يشهد أي تغييرات.>يجب أن تنتبه لعدم قدرة شريك حياتك على الصبر في محاولته لارضائكو ردود فعلك الباردة اثناء محاولته لاستعطافك فاغفر له واعطيه فرصة أخرى فقد تعلم من اخطائه ولن يكررها.>تتمتع اليوم بطاقة كبيرة، ستحصل على معلومات تجعلك تتبع نظام صحي جيد، اذا كنت تعاني من شيء صحي سيكون اليوم موفق لتشخيص هذا الأمر، حاول أن تحصل على تدليك كامل لجسمك أو قضاء بعض الوقت في منتجع صحي لتنشيط جسمك وروحك.>تتمتع اليوم بكثير من المساعر الايجابية ولكن لا تحاول أن تنشرها بين الأخرين فقد لا يتقبلوا نصائحك، فسكوتك وحبس هذه الطاقة الايجابية قد يجعلك تشعر بالاكتئاب ولكن لا تبالي لهذا الأمر حاول أن تسيطر على نفسك من الانغماس في الملذات الوقتية والتي سوف تكلفك بشكل كبير في المستقبل.