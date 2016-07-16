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حرق 4 منازل أقباط بأبو يعقوب بسبب اشاعة تحويل منزل لكنيسه

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حرق 4 منازل أقباط بأبو يعقوب بسبب اشاعة تحويل منزل لكنيسه حرق 4 منازل أقباط بأبو يعقوب بسبب اشاعة تحويل منزل لكنيسه
واقعة جديدة تشهدها محافظة المنيا ليست كوم اللوفى أو الكرم وانما اليوم قرية ابويعقوب التابعه لمركز المنيا بسبب اشاعة تحويل منزل إلى كنيسه وقوات الامن تنتقل إلى القريه للسيطرة على الاوضاع.

تلقى اللواء رضا طبليه مدير امن المنيا اخطارا من مامور مركز المنيا يفيد بحدوث اشتباكات بين مسلمى واقباط قرية ابويعقوب التابعه لدائرة المركز بسبب اشاعة تحويل منزل إلى كنيسه تجمع على اثرها عدد من مسلمى القريه امام منزل الرجل القبطي.

وضرب الامن كردونا امنيا حول القريه لمنع تجدد الاشتباكات وقال شهود عيان ان النيران اشتعلت فى منزلين بالقريه.

فيما قال الانبا مكاريوس اسقف عام إيبارشية المنيا وأبو قرقاص فى تصريحات صحفية أن قرية أبو يعقوب التابعة لمركز المنيا، شهدت منذ قليل أزمة طائفية جديدة إثر قيام مجموعه من مسلمى القريه بإضرام النيران فى منازل عدد من أقباط القرية.

واضاف مكاريوس، إن الاعتداءات جاءت على خلفية إشاعه تأسيس كنيسة جديدة بالقرية دون رغبة الجيران، واسفرت عن تفحم 4 منازل.

فيما قامت الاجهزة الامنيه بنشر قوات الامن داخل وخارج القرية والقت القبض على عدد من المشتبه بهم فى اشعال الفتنه داخل القريه.


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