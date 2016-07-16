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والد منفذ مجزرة نيس: ابنى غير متدين ويشرب الكحول وعانى من الاكتئاب

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والد منفذ مجزرة نيس: ابنى غير متدين ويشرب الكحول وعانى من الاكتئاب والد منفذ مجزرة نيس: ابنى غير متدين ويشرب الكحول وعانى من الاكتئاب
أعلن والد منفذ المجزرة فى نيس الجمعة أن ابنه عانى من حالة اكتئاب عام 2002 ولم يكن متدينا، وقال الوالد محمد منذر لحويج بوهلال لوكالة فرانس برس أمام منزله فى مدينة مساكن شرق تونس أن ابنه عانى "من عام 2002 إلى 2004 من مشاكل تسببت له باكتئاب نفسى، كان يعانى من نوبات غضب ويصرخ ويكسر كل ما كان يجده أمامه"، وروى أن العائلة عرضت محمد لحويج بوهلال على طبيب وصف له ادوية لازمته النفسية، ووصف ابنه بأنه كان "دائما وحيدا ومكتئبا" يتجنب الكلام.

وأعلن الوالد أن عائلته فى تونس فقدت الاتصال به منذ مغادرته الى فرنسا ولم يكن قادرا على اعطاء تاريخ لسفر ابنه إلى فرنسا، واكتفى بالقول "عندما غادر الى فرنسا انقطعت اخباره عنا"، وأكد من جهة ثانية أنه لم يكن لدى ابنه "أى علاقة بالدين"، مضيفا "لم يكن يصلى ولا يصوم وكان يشرب الكحول حتى أنه كان يتعاطى المخدرات".

وخلص إلى القول "نحن أيضا صدمنا لما حدث"، والجانى من مواليد الحادى والثلاثين من يناير 1985 فى مساكن فى ضواحى مدينة سوسة فى تونس. وتزوج من فرنسية من أصل تونسى فى مدينة نيس ورزق منها ثلاثة أولاد.
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