خبر في الجول - محمد فتحي ينوي طلب الرحيل إلى الزمالك

ينوي محمد فتحي لاعب وسط نادي الإسماعيلي طلب الرحيل من النادي من أجل الانتقال إلى نادي الزمالك.

موسم مميز قدمه محمد فتحي مع الإسماعيلي. لعب 27 مباراة في الدوري ونجح في تسجيل هدفين.

وعلم FilGoal.com من مصدر مقرب من اللاعب نيته لتقديم طلب رحيل رسمي إلى إدارة نادي الإسماعيلي من أجل الانضمام إلى نادي الزمالك.

محمد فتحي ووكيله اتفاقا من قبل مع الزمالك بخصوص الانضمام إلى صفوف الفريق. ولكن الآن يرغب اللاعب في المطالبة بشكل رسمي بالرحيل.

ويرى محمد فتحي أنه قدم كل ما عليه مع الإسماعيلي وحان وقت الرحيل من صفوف الفريق. حسبما علم FilGoal.com.

وأكد محمد أبو السعود رئيس نادي الإسماعيلي أن "الزمالك تقدم بعرض شفوي من أجل محمد فتحي".

ولكن وفي الإطار ذاته، أوضح رئيس نادي الإسماعيلي لعدم وجود أي نية داخل النادي من أجل ترك محمد فتحي. (طالع التفاصيل)