تقرير في الجول – ' ربما أفضل من الجميع ' .. ما الذي يضيفه مروان محسن للأهلي

مروان محسن نجم الإسماعيلي الذي بات على وشك الانتقال إلى الأهلي سجل في الموسم الماضي من الدوري المصري 14 هدفا منهم 5 بالرأس.

وأهداف مروان محسن بالرأس في موسم واحد مع الإسماعيلي = أهداف كل مهاجمي الأهلي مجتمعين بالرأس في الموسم نفسه.

وكشف محمد أبو السعود رئيس النادي الإسماعيلي عن اقتراب مروان محسن من الانضمام للأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية مقابل 10 ملايين جنيه وهو العرض المقدم من قبل الأهلي.

ومع اقتراب انضمامه للأهلي يستعرض معكم FilGoal.com كيف يستفيد الأهلي من التعاقد مع مروان محسن؟

عدد الأهداف

مروان محسن البالغ من العمر 27 عاما شارك في الدوري الموسم الماضي مع الإسماعيلي في 30 مباراة سجل خلالهم 14 هدفا منهم 5 بالرأس و6 أهداف من ضربات جزاء، و3 أهداف من لعب مفتوح بالقدم.

واحتل مروان محسن المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري المصري بعد حسام باولو مهاجم سموحة وبالتساوي مع نانا بوكو مهاجم المقاصة برصيد 14 هدفا، متفوقا على هداف الأهلي بالدوري الموسم الماضي ماليك إيفونا صاحب الـ12 هدفا.

ضربات الرأس

يتفوق مروان محسن في أهدافه بالرأس على جميع مهاجمي الأهلي الموسم الماضي.

سجل كل المهاجمين 5 أهداف فقط بالرأس بواقع 3 أهداف لعماد متعب، وهدف لكل من جون أنطوي وماليك إيفونا.

أما مروان فسجل 5 أهداف بالرأس.

التمريرات الحاسمة

وعلى مستوى صناعة اللعب يتفوق مروان محسن أيضا على جميع لاعبي الأهلي إذ استطاع في الموسم الماضي صناعة 7 أهداف أكثر من أي لاعب في الأهلي.

يتصدر ترتيب أفضل صانعي اللعب بالأهلي في الدوري الموسم الماضي رمضان صبحي وعبد الله السعيد برصيد 6 تمريرات حاسمة لكليهما، ثم صالح جمعة الذي صنع 5 أهداف وبعده وليد سليمان صنع 4 أهداف ومؤمن زكريا صنع 3 أهداف.

ضربات الجزاء

رقم آخر تفوق فيه مروان محسن على أحد لاعبي الأهلي وهو تسديد ضربات الجزاء، حيث تفوق على المتخصص الأول بالأهلي في تسديد ضربات الجزاء وهو عبد الله السعيد الذي سدد طوال الموسم 7 ضربات سجل 5 منهم وأهدر ضربتين.

بينما سدد مروان محسن طوال الموسم 7 ضربات جزاء وهو نفس عدد ضربات عبد الله السعيد، سجل منهم 6 ضربات وأهدر ضربة.

المحاولات على المرمى

وطوال الموسم أكمل مروان محسن مع الإسماعيلي 83 محاولة على المرمى، أكثر من أي مهاجم في الأهلي.

فقد أكمل ماليك إيفونا 58 محاولة، وجون أنطوي 27 وعمرو جمال 24 محاولة.

الاستحواذ على الكرة

استطاع مروان محسن استلام الكرة بنجاح في الموسم الماضي 775 مرة، أكثر من إيفونا صاحب الـ411 مرة، وجون أنطوي بـ270 مرة وعمرو جمال 314 مرة وعماد متعب 104 مرة.

كذلك تفوق مروان محسن على مهاجمي الأهلي في عدد مرات قطع الكرة من الخصم بواقع 214 مرة، أكثر من إيفونا بـ67 مرة وأنطوي بـ49 مرة وعمرو جمال بـ41 مرة ومتعب بـ7 مرات.