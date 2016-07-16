7مشكلات صحية يسببها الحرمان من الجنس.. الاكتئاب وضعف الانتصاب أهمها

كشف موقع "بولد سكاى" الهندى عند سلسلة من الأضرار التى يمكن أن تلحق بالجسد فى حالة التوقف عن ممارسة الجنس.

وقال الموقع إن تلك الأضرار تشمل رفع نسب الاستعداد للإصابة ببعض الأمراض فضلا عن خفض كفاءة الجسم وحيويته بشكل عام بالإضافة إلى التبعات النفسية التى لم يغفل ذكرها.

ووفقا لمجموعة من الأبحاث والدراسات التى تناولت "الحرمان من الجنس "، فإن التجربة الجنسية ليست فقط تجربة ممتعة وإنما هى أيضا تجربة صحية جيدة ، كما أن لها فوائد نفسية متعددة حيث تعزز معدلات الشعور بالرضا.

ومن الأضرار الصحية المترتبة على الحرمان من الجنس الآتى :

>1-كثرة الإصابة بنزلات البرد : بينت الأبحاث أن الحرمان الجنسى يدعم الإصابة بنزلات البرد لما للممارسة الجنسية من أثر كبير على المناعة .

>2-ضعف الدورة الدموية : لما للممارسة الجنسية من اثر كبير فى هذا الاتجاه حيث تدعم الدورة الدموية.

>3-الاكتئاب: يعرف الجنسية باعتباره أكثر الطرق الطبيعية مقاومة للاكتئاب وبالتالى فإن عدم ممارسته يؤدى لمتاعب نفسية أبرزها الاكتئاب .

>4- ضعف الانتصاب : عندما تغيب الممارسة الجنسية لفترة طويلة فإن خطر الإصابة بضعف الانتصاب يتزايد.

>5- فقدان الرغبة الجنسية : يعيش من يحرمون من الجنس هذه التجربة نظرا لغيابهم عن الخبرة الجنسية .

>6- اكتساب الوزن : يتسبب غياب الممارسة الجنسية فى اكتساب مزيد من الوزن نظرا لما تمثله تلك النوعية من الممارسة الحميمة من حرق للدهون .

>7- المزاج السيء: الرغبة فى القيام بأى شيء تقل فى حالة غياب الرغبة الجنسية والممارسة الحميمة.

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