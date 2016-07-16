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لأول مرة.. امرأة تنقل فيروس زيكا لشريكها عن طريق الجنس

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لأول مرة.. امرأة تنقل فيروس زيكا لشريكها عن طريق الجنس لأول مرة.. امرأة تنقل فيروس زيكا لشريكها عن طريق الجنس
سلطت صحيفة "الديلى ميل" البريطانية، الضوء على قضية مثيرة للغاية لامرأة فى مدينة نيويورك أصابت شريكها بفيروس زيكا عن طريق الجنس، وتم توثيق هذه الواقعة كأول مرة تنتقل فيها جرثومة من الإناث إلى الذكور.

ووجدت الدراسات أن فيروس زيكا عادة ما ينتشر عن طريق البعوض، ويمكنه البقاء على قيد الحياة مدة شهرين أو أكثر فى السائل المنوى حتى بعد تلاشى الأعراض.

ودفع هذا الاكتشاف الجديد مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها لتحديث مشورتها فى تقرير صدر يوم الجمعة، على حث الزوجات الإناث على ارتداء وسائل الحماية وليس الذكور فقط.

جدير بالذكر، أن فيروس زيكا يسبب تشوهات خلقية تتمثل فى صغر حجم الرأس لآلاف الأطفال حديثى الولادة، ونصحت بعض الدول النساء بعدم الحمل بسبب انتشار هذا الفيروس الذى ينتقل عن طريق البعوض، ولم يتوفر علاج أو لقاح له حتى الآن.

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