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اخبار سوريا .. أوباما: لن نتخلى عن الدبلوماسية لتسوية الأزمة فى سوريا

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اخبار سوريا .. أوباما: لن نتخلى عن الدبلوماسية لتسوية الأزمة فى سوريا اخبار سوريا .. أوباما: لن نتخلى عن الدبلوماسية لتسوية الأزمة فى سوريا
أعلن الرئيس الأمريكى باراك أوباما، اليوم الجمعة أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن السبل الدبلوماسية لتسوية الأزمة فى سوريا بعد الهجوم الدموى فى مدينة نيس الفرنسية.

ونقل راديو "سوا" عن أوباما قوله - فى كلمة ألقاها أمام السلك الدبلوماسى المعتمد لدى واشنطن - إن الولايات المتحدة ترى فى هجوم نيس الإرهابى "تهديدا علينا جميعا" وليس على فرنسا وحدها.

وتابع: "على خلاف الإرهابيين الذين لا يعلمون سوى علم القتل والتدمير، فإننا سنفوز على درب البناء ولن نتخلى أبدا عن الدبلوماسية لإنهاء الحرب الأهلية فى سوريا، متعاونين مع شركاء فى جميع أنحاء العالم، بمن فيهم مجتمعات إسلامية، لمواجهة إيديولوجية الكراهية التى تشوه صورة الإسلام كدين يدعو للسلام والعدالة والرحمة".

كما أكد الرئيس الأمريكي، أن الولايات المتحدة لن تتراجع عن محاربة تنظيم "داعش" وستستمر فى تصفية قادته.
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