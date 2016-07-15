إخلاء سبيل مدير«سنتر تعليمي» متهم بتصوير طالبات في أوضاع مخلة بدمنهور

مراسل «ONA»:

> قرر المستشارعبد الرحمن الشهاوى، رئيس نيابة قسم دمنهور، بإشراف المستشار تامر شمة المحامي العام لنيابات وسط دمنهور، إخلاء سبيل مدير “سنتر تعليمي” بمدينة دمنهور، متهم بتصوير طالبات في أوضاع مخلة، بضمان مالي 2000 جنيه.

وكان ضباط مباحث الآداب، بإشراف اللواء محمد عماد الدين سامي مدير الأمن، ألقوا القبض على مدير “سنتر للدروس الخصوصية” بمدينة دمنهور، لاتهامه بتصوير الطالبات بأوضاع مخلة ونشرها على صفحات موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وكانت معلومات وردت لضباط مباحث الآداب بمديرية الأمن، برئاسة العقيد طلال أبووافية، رئيس مباحث الآداب، تفيد بتورط “أحمد.م.س- 28 عاما، مدير مركز للدروس الخصوصية للمرحلتين الإعدادية والثانوية بدمنهور، في تصوير الطالبات في أوضاع مخلة، من خلال استغلاله تردد بعض الطالبات على المركز لتلقي الدروس الخصوصية، في الوقت الذي رصد فيه رجال مباحث الآداب انتشار عدد من مقاطع الفيديوهات التي تم تصويرها للطالبات.

وداهمت قوة أمنية من ضباط المباحث، السنتر التعليمي بمدينة دمنهور، وألقت القبض على المتهم، وتبين لضباط المباحث، أن مقاطع الفيديو تم تصويرها من خلال كاميرات وضعها المتهم داخل السنتر .

وتحفظ ضباط مباحث الآداب، على “كارت ميموري” يحوي العديد من المشاهد الفاضحة التي صورت للطالبات، كما تم ضبط 3 كاميرات مُثبتة في أماكن مختلفة داخل السنتر، بالإضافة إلى جهاز حاسب آلي محمول ووحدة معالجة مركزية وهاتفي محمول يحوي أحدهما مشاهد إباحية.

وبمواجهة المتهم إعترف بإرتكابه الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأحيل إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.