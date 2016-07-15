أمين صندوق نادي القضاة : الودائع بالنادي بلغت 26 مليون جنيه رصيد جاري

قام المستشار محمد عبده صالح، أمين صندوق نادي القضاة، والمرشح لعضوية النادى على قائمة المستشار أحمد نادر، بعرض ميزانية نادى القضاة عامى 2014 – 2015 و 2015 – 2016، وقام فى البداية بالحديث عن إنجازات النادى منذ 2009 وحتى الآن، موضحًا أن نادي القضاة كانت ميزانيته 270 الف جنيه، وزادت هذا العام إلى 36 مليون جنيه.

وأكد أن المجلس السابق برئاسة المستشار أحمد الزند، نجح من خلال الفكر المتطور من تحقيق إنجازات كبيرة وزيادة واسعة فى رصيد نادى القضاة.

وقام بعرض ميزانية النادى للعام الماضى 2014، موضحًا أن الودائع بالنادي بلغت 26 مليون جنيه رصيد جارى بالنادى للصرف على المنشآت، وقام النادى بدعم أسر الشهداء بمبلغ مليون جنيه، مشيرًا إلى وجود ودائع قيمتها 13 مليون جنيه.