مصرع وإصابة 3 عمال إثر إنهيار جدار عليهم بالمنيا

مراسل «ONA»:

> لقي عامل مصرعه، فيما أصيب 2 آخرين، إثر إنهيار حائط منزل فوقهم، أثناء قيامهم بهدمه بقرية دير جبل الطير بالمنيا.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد محمد أبو الليل مأمور مركز سمالوط، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية دير جبل الطير بانهيار جدار ووجود مصابين ومتوفى.

بانتقال النقيب ممدوح حسني رئيس النقطة تبين وفاة “كيرلس. ب. ص ــ 18 سنة ــ عامل”، ومقيم بدير جبل الطير، وإصابة كل من “مرزق. ب. ك ــ 25 سنة ــ عامل” ومقيم بدير جبل الطير، “أشرف. ع. ب ــ 18 سنة ــ عامل” ومقيم ببندر سمالوط.

وأشارت التحريات إلى أنه أثناء قيامهم بهدم جدار من البلوك بمنزل الثاني، انهار عليهم الحائط ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2 أحوال نقطة دير جبل الطير .