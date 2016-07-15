نقيب الفنانين الأردنيين يرد على عتب هاني شاكر على مهرجان جرش

بيروت_ سيدتي نت

بعد توجيهه عتباً شديد اللهجة لمهرجان جرش لعدم إدراجه أي فنان مصري في الدورة الحالية، ردّ نقيب الفنانين الأردنيين الممثل ساري الأسعد على نقيب الفنانين هاني شاكر عبر الفايسبوك، معاتباً، متمنياً على زميله أن يقوم بتهنئة المهرجان الذي يتحدى الإرهاب هذا العام عوضاً عن توجيه اللوم والعتب. مؤكداً أن ثمة ثلاث فرق مصرية تشارك في المهرجان في دورته الحالية.

وجاء في رد الأسعد

"الفنان هاني شاكر

مهرجان جرش هو من عراقة المكان وذاكرة الوجدان وابداع الفنان أي فنان لا تصنيف ولا جنسية ولا توزيع مناطقي أو قطري بل هو التكامل في الذاكرة والمستقبل معاً، والمسرح الجنوبي كما هو شاهد مقيم على نجوم العرب وما اكثرهم من ام الدنيا مصر التي في خاطرنا جميعا امتداد للقومية والعروبة كما هو الاردن ملتقى الاشقاء وبوابة الاصالة وعمان حين تزدان بين عواصمكم عاصمة الرباط والوثاق".

وتابع نقيب الفنانين "نحن ايها الفنان الذي نحترم والنقيب الذي به نعتز .. نؤكد لك اننا نقابل شكرك العاتب بأن مهرجان جرش هذا الموسم بلا حضور مصري على صعيد النجم الفردي .. واننا في معرض المهرجان الحافل ثلاثة فرق مصرية .

عزيزي الفنان هاني شاكر جميع المواسم السابقه كان الفنان المصري دائما الاسم الاكثر حضورا والمواسم المقبله ايضا هكذا سيكون المشهد الجرشي" .

وختم قائلاً "مهرجان جرش اكبر واعمق من فكرة المحاصصة هو موسم للفرح بمن حضر ونقدر حماستكم لفنانكم المصري ولكننا ندعوك لأن لا تنسى فنحن من بين كل هذا الاقليم الملتهب نعلن ان للحياة ايقاع مبهج بالفن والثقافه والمسرح والشعر ...

نحن نقدم مهرجاننا بالوكالة عن الجميع في حربنا ضد الارهاب .. هنا يكمن تحدي جرش لمواسمه الاخيرة .. تمنينا ان تشكرنا على هذا ... هكذا تكون الفنان والنقيب الذي عرفناه دائما .

نقيب الفنانين الاردنيين ساري الاسعد".