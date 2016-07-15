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بالفيديو: الأمير هاري يخضع لفحص الـ HIV

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الجمعة 15-07-2016 18:07

قام الأمير هاري Harry، الخامس في ولاية العرش، بنشر عبر الصفحة الرسميّة للعائلة الملكية في بريطانيّا على فيس بوك، يظهر فيه وهو يخضع لفحص فيروس نقص المناعة البشرية " HIV " في مستشفى Guys and St. Thomas.

وجاء هذا الفيديو في سياق التوعية على أهميّة إجراء هذا الفحص. ومن المؤكد أن نتيجة الفحص الخاصة بالأمير جاءت سلبيّة.

وقد نال هذا الفيديو إعجاب حوالى 60 ألف شخص، وأعيد نشره أكثر من 6 آلاف مرّة، بعد أن نُشر على الصفحة يوم أمس الخميس بطريقة البث المباشر عبر فيس بوك.

يذكر أن الأمير هاري Harry يواعد حالياً مغنية البوب إيلي غولدينغ Ellie Goulding سراً، حيث فضحت عدسات الكاميرات حديث الثنائي في إحدى الفعاليات منذ أسابيع قليلة.

 

 

مغنية تخطف قلب الأمير هاري.. من هي؟

 

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