من الأفضل في دراما رمضان الخليجية؟

في كل موسم رمضاني، تبتسم الأقدار بوجوه نجوم الدراما، وآخرون لا يحالفهم الحظ ولا يحققون النجاح.

في الموسم الحالي كان التنافس على أشده بين النجمات سعاد عبدالله وحياة الفهد وهدى حسين في مسلسلات ساق البامبو وبياعة النخي وجود وإن كان واضحا تفوق سعاد عبدالله إنطلاقا من نجاح مسلسلها، والذي تميز على صعيدي القصة الجريئة والإخراج المتميز رغم الملاحظات الكبيرة على بطء وتيرة الأحداث.

خليجياً برزت الفنانة هيفاء حسين في مسلسل خيانة وطن، وغنائياً تميزت نوال بغناء مقدمة مسلسل جود للفنانة هدى حسين.