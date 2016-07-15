من الأفضل في دراما رمضان الخليجية؟
الجمعة 15-07-2016 19:27
في كل موسم رمضاني، تبتسم الأقدار بوجوه نجوم الدراما، وآخرون لا يحالفهم الحظ ولا يحققون النجاح.
في الموسم الحالي كان التنافس على أشده بين النجمات سعاد عبدالله وحياة الفهد وهدى حسين في مسلسلات ساق البامبو وبياعة النخي وجود وإن كان واضحا تفوق سعاد عبدالله إنطلاقا من نجاح مسلسلها، والذي تميز على صعيدي القصة الجريئة والإخراج المتميز رغم الملاحظات الكبيرة على بطء وتيرة الأحداث.
خليجياً برزت الفنانة هيفاء حسين في مسلسل خيانة وطن، وغنائياً تميزت نوال بغناء مقدمة مسلسل جود للفنانة هدى حسين.
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ومن الفنانات الشابات اللاتي لفتن الأنظار خلال موسم رمضان كانت هناك هنادي الكندري في الوجه المستعار وشجون وفاطمة الصفي ومرام في ساق البامبو ونور الغندور وصمود في بين قلبين وميساء مغربي في سمرقند.
كوميدياً حقق مسلسل سيلفي انتشاراً لافتاً بتألق ناصر القصبي وعبدالمحسن النمر وحبيب الحبيب، ويوسف الجراح وعبدالإله السناني وأسعد الزهراني.
في تقديم البرامج الكوميدية برز الفنان طارق العلي في تقديم برنامج طارق مول. وبرز من الفنانين هذا الموسم فيصل العميري في ساق البامبو وجاسم النبهان في مسلسل خيانة وطن
ويبقى مسلسل "سيلفي" فوق أي منافسة سواء من حيث الفكرة والأداء بزعامة ناصر القصبي وبراعة كل من نجومه الذين يتصدرون الكوميديا السعودية والخليجية.
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