ضبط أمين شرطة مفصول وشقيقيه هاربين من أحكام قضائية فى البحيرة

تمكنت، منذ قليل، الأجهزة الأمنية بالبحيرة من ضبط أمين شرطة مفصول من الخدمة وشقيقيه، لتنفيذ أحكام قضائية صادرة ضدهما، وذلك فى كمين مرورى بطريق القاهرة - الإسكندرية الزراعى بالقرب من مدينة إيتاى البارود.

وكان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارًا بالواقعة من اللواء محمد خريصة مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين ضبط كل من "ع.س.ز" أمين شرطة مفصول من الخدمة وشقيقيه "أ.س.ز" و"م.س.ز"، وجميعهم مقيمون بدائرة مركز كوم حمادة، ومطلوبين فى تنفيذ أحكام قضائية، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة.

إيقاف تشكيل عصابى لأمناء شرطة بالبحيرة عن العمل لاتهامهم بجرائم سرقة

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