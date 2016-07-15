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"البيئة" تعيد ترتيب نقاط تتبع حوت مارينا.. وتؤكد: لم نتلق بلاغات برصده

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"البيئة" تعيد ترتيب نقاط تتبع حوت مارينا.. وتؤكد: لم نتلق بلاغات برصده "البيئة" تعيد ترتيب نقاط تتبع حوت مارينا.. وتؤكد: لم نتلق بلاغات برصده
قال المهندس محمد عيسوى، مدير محميات المنطقة الشمالية، إن الوزارة أعادت ترتيب نقاط رصد حوت مارينا نظرًا لعدم تلقى أى بلاغات جديدة من مواطنين برؤية الحوت وعدم وجود مشاهدات له منذ يوم الجمعة الماضية بعد مرور 10 أيام على بدء رصده.

وأضاف عيسوى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع "، أن محميات المنطقة الشمالية تولت رصد المنطقة بدءًا من قرية مراقيا شرقًا حتى قرية الأحلام قبل مركز مارينا العلمين غربًا.

وأشار إلى أن فرع جهاز شئون البيئة بالإسكندرية تولى التحرك عند تلقى أى بلاغ بدءًا من شرق قرية مراقيا حتى منطقة العجمى بالإسكندرية، موضحًا أن جهاز القرى السياحية ومعهد علوم البحار يتوليان الرصد ومتابعة البلاغات بطول مركز مارينا العلمين.

وأوضح، أن النقطة التى تم استحداثها غرب الضبعة ويغطيها باحث من محمية العميد مستمرة، موضحًا أنه من الممكن اتحاد أو تحرك أكثر من نقطة معًا حسب مقتضيات العمل.


>الحكومة تكثف جهودها فى البحث عن حوت مارينا وحماية المصطافين.. وزير البيئة يزور الساحل الشمالى لمتابعة الموقف ويناشد المواطنين عدم العبث معه.. ومسئول بالوزارة: الفيديو المتداول حول انتشاله قديم
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