أوباما: دعوات استهداف المسلمين بعد هجمات نيس "تثير الاشمئزاز"

قال الرئيس الأمريكى باراك أوباما: "إن الدعوات لاستهداف المسلمين بعد هجمات نيس تثير الاشمئزاز"، موضحاً أن حرية العقيدة فى الولايات المتحدة الأمريكية تعزز أمنها.

وشدد الرئيس الأمريكى فى مؤتمر صحفى، من العاصمة واشنطن، على ضرورة التصدى للإرهاب والعمل من أجل الأمن والسلام والكرامة والإنسانية، مستطردا:"ما حدث لن يمنعنا من مواصلة المعركة لهزيمة داعش".

مانويل فالس: التحالف الدولى سيعزز قدراته ضد "داعش" وحادث "نيس" إرهابى

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