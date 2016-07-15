أوباما: دعوات استهداف المسلمين بعد هجمات نيس "تثير الاشمئزاز"

قال الرئيس الأمريكى باراك أوباما: "إن الدعوات لاستهداف المسلمين بعد هجمات نيس تثير الاشمئزاز"، موضحاً أن حرية العقيدة فى الولايات المتحدة الأمريكية تعزز أمنها.إعلان - Ads إعلان - Ads
>مانويل فالس: التحالف الدولى سيعزز قدراته ضد "داعش" وحادث "نيس" إرهابى
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وشدد الرئيس الأمريكى فى مؤتمر صحفى، من العاصمة واشنطن، على ضرورة التصدى للإرهاب والعمل من أجل الأمن والسلام والكرامة والإنسانية، مستطردا:"ما حدث لن يمنعنا من مواصلة المعركة لهزيمة داعش".
>مانويل فالس: التحالف الدولى سيعزز قدراته ضد "داعش" وحادث "نيس" إرهابى
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