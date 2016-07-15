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وزير الداخلية لـ"النائبة زينب سالم": نعتز بدوركم ونحقق فى الواقعة بشفافية

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وزير الداخلية لـ"النائبة زينب سالم": نعتز بدوركم ونحقق فى الواقعة بشفافية وزير الداخلية لـ"النائبة زينب سالم": نعتز بدوركم ونحقق فى الواقعة بشفافية
كلف اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة ، واللواء خالد فوزى مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات، لزيارة السيدة زينب على سالم ( عضو مجلس النواب ) بمنزلها للإطمئنان عليها .

وأثناء تواجد الوفد تلقت النائبة زينب على سالم، إتصالاً تليفونياً من وزير الداخلية أشار خلاله إلى إعتزازه بالسادة أعضاء مجلس النواب لدورهم الهام فى دعم وترسيخ مسيرة الديمقراطية بالبلاد.

وأكد على الإلتزام بأحكام القانون والشفافية المطلقة فى التعامل مع الأحداث ، وأن الواقعة تم إحالتها للنيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها ، كما تقوم الوزارة من جانبها بالتحقيق فيها بكل شفافية، مضيفا: أن الوزارة لم ولن تتستر على أية تجاوزات أو مخالفات قد تثبت فى حق أياً من أعضائها إنطلاقاً من ثوابتها وعقيدتها الأمنية الهادفة إلى دعم أطر التواصل مع كافة القوى والتيارات وحرصها الدائم على إحترام حقوق الإنسان وصون كرامته.

شارك فى الزيارة السيد الشريف ( وكيل مجلس النواب ) وعدد من أعضاء المجلس .

و من جانبها أعربت النائبة زينب على سالم ( عضو مجلس النواب ) عن شكرها وتقديرها لوزير الداخلية على مبادرته وإهتمام الوزارة وتحركها الفورى حيال الواقعة.

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