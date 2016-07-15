تكريم الطالبات الأوليات على مستوى الجمهورية فى التعليم الزراعى بكفر الشيخ

قررت الدكتورة منى مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، تكريم 10 طالبات حصلن على المراكز الأولى فى التعليم الزراعى على مستوى الجمهورية، وهن فى مدرسة الزراعة بفوه منهن آية رضا الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية؛ وهن آية رضا، وأمنية على، وأمينة إبراهيم، ودينا رزق، ومريم محمد، وسعيدة زكريا، وآية أيمن، وإيمان إبراهيم، وحنان حمدى، وآية محسن.

وقالت الدكتورة منى مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، خلال تصريح لها، إن مدرسة فوه الزراعية حققت نجاحًا ساحقًا بحصولهن على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية، إضافة إلى طالبة كوم دميس الزراعية التى لحقت بطابور الأوائل، مضيفة أن هذا النجاح يعنى نجاحًا اختياريًا للقيادة ممثلة فى السيد السنور وفريق العمل معه وجميع مديرى ومعلمى التعليم الفنى الذين صدقوا النوايا، مؤكدة أنها ستكرم الطالبات.

وقال السيد السنور مدير عام التعليم الفنى، إن منهج العمل الذى اتخذه خلال العام الماضى باختياره أكفأ العناصر ومنح الفرصة للجميع، ووضع رؤية واضحة كما حدث فى مؤتمر التعليم الفنى وتنفيذ المعارض، ووضع رؤية وكيل الوزارة دكتورة منى مصطفى يحيى موضع التنفيذ، كان لها أثر كبير فى تحقيق إنجازات عدة.

من جانبهن أعلنت الطالبات فى لقاء تليفزيونى، عن تقديرهن لما بذله تعليم كفر الشيخ بقيادة الدكتورة منى مصطفى يحيى وكيل الوزارة، والسيد السنور مدير عام التعليم الفنى، ومحمد الزبنى مدير المدرسة وجميع هيئة التدريس وقبل كل هؤلاء الوالدين لفضلهما وكفاحهما من أجلهن.

- التعليم الفنى بكفر الشيخ يحقق المركز الأول على مستوى الجمهورية