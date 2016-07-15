ننشر الخريطة الزمنية للعام الدراسى 2016-2017 فى جنوب سيناء

أعلنت وزارة التربية والتعليم الخريطة الزمنية للعام الدراسى القادم 2016-2017، بعد اعتمادها من الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم، وتم إرسالها لجميع المحافظات.إعلان - Ads إعلان - Ads
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وصرح السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم فى تصريحات له، بأن الخريطة الزمنية جاءت كالتالى:
- يبدأ العام الدراسى الجديد والفصل الدراسى الأول يوم 24/9/2016
- تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى الجديد 14/1/2017
- ينتهى الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى الجديد 26 / 1 / 2017
- تبدأ أجازة نصف العام من 28 / 1 / 2017 حتى 9 / 2 / 2017
- يبدأ الفصل الدراسى الثانى يوم 11 / 2 / 2017 وينتهى 1 يونيو 2017
- تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الثانى والشهادات المحلية 13 / 5 / 2017
- تبدأ امتحانات الثانوية العامة فى 3 / 6 / 2017
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