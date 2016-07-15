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ننشر الخريطة الزمنية للعام الدراسى 2016-2017 فى جنوب سيناء

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ننشر الخريطة الزمنية للعام الدراسى 2016-2017 فى جنوب سيناء ننشر الخريطة الزمنية للعام الدراسى 2016-2017 فى جنوب سيناء
أعلنت وزارة التربية والتعليم الخريطة الزمنية للعام الدراسى القادم 2016-2017، بعد اعتمادها من الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم، وتم إرسالها لجميع المحافظات.

وصرح السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم فى تصريحات له، بأن الخريطة الزمنية جاءت كالتالى:

- يبدأ العام الدراسى الجديد والفصل الدراسى الأول يوم 24/9/2016

- تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى الجديد 14/1/2017

- ينتهى الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى الجديد 26 / 1 / 2017

- تبدأ أجازة نصف العام من 28 / 1 / 2017 حتى 9 / 2 / 2017

- يبدأ الفصل الدراسى الثانى يوم 11 / 2 / 2017 وينتهى 1 يونيو 2017

- تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الثانى والشهادات المحلية 13 / 5 / 2017

- تبدأ امتحانات الثانوية العامة فى 3 / 6 / 2017


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