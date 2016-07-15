مصطفى حجي لـ في الجول: الوداد فريق جيد.. لكن الفوز على الأهلي ليس سهلا

"الوداد فريق جيد ولكن" هكذا تحدث أسطورة كرة القدم المغربية والمدرب العام لأسود الأطلس مصطفى حجي لـFilGoal.com.

ويحل الوداد المغربي ضيفا يوم السبت على الأهلي لملاقاته في ملعب برج العرب في ثالث جولات دوري أبطال إفريقيا لحساب المجموعة الأولى.

ويخوض الأهلي المباراة وهو في المركز الرابع بدون أي نقطة، بينما يأتي الوداد متصدرا بست نقاط.

وتحدث مصطفى حجي لـFilGoal.com قائلا:"المباراة ستكون كبيرة بين الأشقاء وأتمناها أن تخرج بشكل جيد يليق بكلا الفريقين".

وبسؤاله عن هل يستطيع الوداد الفوز على الأهلي في مصر أجاب"الوداد فريق جيد للغاية".

واستدرك"لكن الفوز على الأهلي لن يكون سهلا، فالأهلي فريق من الصعب هزيمته".

وعن هل يعرف لاعبي الأهلي أجاب"لا، ولكنني أعرف القليل عن رمضان صبحي".

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