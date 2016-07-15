السعودية ترحب بكشف أمريكا عن الصفحات السرية من تقرير هجمات 11 سبتمبر

رحبت السعودية اليوم الجمعة بالكشف عن صفحات سرية من التقرير الرسمي عن هجمات ‭ 11‬‭ ‬سبتمبر، حيث عبرت عن أملها في أن يبدد ذلك أي شكوك حول تصرفات بلاده أو نواياها أو صداقتها طويلة الأجل مع الولايات المتحدة.

وبحسب رويترز فقد قال السفير السعودي لدى الولايات المتحدة الأمير عبد الله بن تركي آل سعود في بيان “منذ 2002 أجرت لجنة التحقيق في أحداث الحادي عشر من سبتمبر وهيئات حكومية عديدة بينها وكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الاتحادي تحقيقات في محتوى الصفحات الثماني والعشرين وأكدوا أنه لا الحكومة السعودية أو أي مسؤول سعودي كبير أو أي شخص يعمل نيابة عن الحكومة السعودية قدم أي دعم أو تشجيع لتلك الهجمات”.

وأضاف “نأمل أن يساعد الكشف عن هذه الصفحات في تبديد أي تساؤلات أو شكوك متبقية بخصوص تصرفات السعودية أو نواياها أو صداقتها الطويلة الأجل مع الولايات المتحدة.”