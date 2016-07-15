آخر الابتكارات الطبية.."شريحة " بالمخ تقاوم الرغبة فى التدخين وتناول الخمور

بشرى رائعة زفتها الأبحاث الحديثة، مؤخرا بشأن أحدث الوسائل التى تستخدم فى مقاومة الرغبة فى تدخين السجائر وتناول الخمور، حيث أكدت أنه تطوير جهاز دقيق جدا يزرع داخل المخ ، ويتحكم فيه الأطباء عن بعد ليساهم الأشخاص على مقاومة النهم والرغبة الجارفة فى ممارسة العادات الضارة.

وأوضح التقرير الذى نشر مؤخرا بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية أن الجهاز المنزرع يستهدف مراكز المخ المسئولة عن الشعور بالرغبة الجارفة فى ممارسة العادات المختلفة باستخدام التحفيز الكهربائى، ويساعد فى الحد من مستويات القلق والتوتر والضغوط النفسية التى تجعل الإدمان أكثر سوءا ويصعب على الشخص مقاومة رغباته الخاطئة.

وأشرف فريق من العلماء بجامعة أوتاجو الأمريكية على تجارب الجهاز الجديد ، حيث قاموا بزرع الجهاز المبتكر فى مخ 6 أشخاص من مدمنى المشروبات الكحولية، وكانت النتائج مثيرة للغاية، حيث تمكنوا جميعا من التخلص من إدمان الخمور، كما نجح شخصان منهم فى الإقلاع عن التدخين أيضا، ويأمل الباحثون أن يخضع 10 أشخاص أخرون لهذه التجارب قبل نهاية هذا العام.

وأكدت الديلى ميل البريطانية أن تلك تعد الدراسة الأولى من نوعها التى تستهدف علاج إدمان الخمور باستخدام جهاز يزرع داخل المخ، وأثبتت الأبحاث ايضا أنه قد يساعد مرضى الوسواس القهرى لأن مراكز الإدمان والوسواس فى المخ مشتركة.

- رسميا.. طرح شريحة تزرع بالجلد لعلاج إدمان الهيروين والمورفين خلال 6 شهور