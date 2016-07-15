السعودية ترحب بكشف أمريكا عن صفحات سرية من تقرير أحداث 11 سبتمبر

رحبت السعودية اليوم الجمعة بالكشف عن صفحات سرية من التقرير الرسمى عن هجمات الحادى عشر من سبتمبر وعبرت عن أملها فى أن يبدد ذلك أى شكوك حول تصرفات بلاده أو نواياها أو صداقتها طويلة الأجل مع الولايات المتحدة.

وقال السفير السعودى لدى الولايات المتحدة عبد الله آل سعود فى بيان "منذ 2002 أجرت لجنة التحقيق فى أحداث الحادى عشر من سبتبمر وهيئات حكومية عديدة بينها وكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الاتحادى تحقيقات فى محتوى الصفحات الثمانى والعشرين وأكدوا أنه لا الحكومة السعودية أو أى مسؤول سعودى كبير أو أى شخص يعمل نيابة عن الحكومة السعودية قدم أى دعم أو تشجيع لتلك الهجمات."

وأضاف "نأمل أن يساعد الكشف عن هذه الصفحات فى تبديد أى تساؤلات أو شكوك متبقية بخصوص تصرفات السعودية أو نواياها أو صداقتها الطويلة الأجل مع الولايات المتحدة."

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