صورة - تعرف على جدول مباريات برشلونة وريال مدريد في الدوري

عقب إعلان جدول مباريات الدوري الإسباني الموسم الجديد، يقدم لك FilGoal.com لقاءات الكبيرين ريال مدريد وبرشلونة في الدور الأول.

وسيدافع برشلونة عن اللقب الذي حققه الماضي، بينما سيسعى ريال مدريد لاستعادة لقبه المفقود منذ عام 2012.

وسيصطدم الفريقان في الجولة 14 من المسابقة، فسيتواجهان بالدور الأول على ملعب كامب نو ثم في الدور الثاني على ملعب سانتياجو برنابو.

وسيستضيف برشلونة في الجولة الأولى فريق ريال بيتيس، بينما يحل ريال مدريد ضيفا على ريال سوسييداد.