أخبار عاجلة

الأهلي يناقش أزمة الكأس اليوم -
بالأرقام.. هل يواصل الزمالك تفوقه التاريخي أمام إنبي؟ -
كوبر يفاضل بين أمير عادل والشيخ استعدادًا لمعسكر يونيو -
تمتلك شركة إنتاج ولديها ابن تونسي.. 15 معلومة عن صبا مبارك -
تحملت الاكتئاب من أجل «الريجيم» وتنازلت عن إرثها.. 14 معلومة عن «مي جابر» -
8 الصبح - د/سامي عبد الفتاح إستشاري إستشاري الحساسية يتحدث عن أمراض الصيف والوقاية منها -
بالصور- للرجل.. قصَات الشعر لعام 2017 -
بالفيديو- رد فعل مذيعة قرأت خبر مقتل زوجها على الهواء بالصدفة -
مقتل شاب خلال مشاجرة بسبب "كلب" في دمياط -
8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

صورة - تعرف على جدول مباريات برشلونة وريال مدريد في الدوري

Google+ Print

عقب إعلان جدول مباريات الدوري الإسباني الموسم الجديد، يقدم لك FilGoal.com لقاءات الكبيرين ريال مدريد وبرشلونة في الدور الأول.

وسيدافع برشلونة عن اللقب الذي حققه الماضي، بينما سيسعى ريال مدريد لاستعادة لقبه المفقود منذ عام 2012.

وسيصطدم الفريقان في الجولة 14 من المسابقة، فسيتواجهان بالدور الأول على ملعب كامب نو ثم في الدور الثاني على ملعب سانتياجو برنابو.

وسيستضيف برشلونة في الجولة الأولى فريق ريال بيتيس، بينما يحل ريال مدريد ضيفا على ريال سوسييداد.

16853723.jpg

G5789345512df3.jpg

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع