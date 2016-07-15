أخبار عاجلة

الأهلي يناقش أزمة الكأس اليوم -
بالأرقام.. هل يواصل الزمالك تفوقه التاريخي أمام إنبي؟ -
كوبر يفاضل بين أمير عادل والشيخ استعدادًا لمعسكر يونيو -
تمتلك شركة إنتاج ولديها ابن تونسي.. 15 معلومة عن صبا مبارك -
تحملت الاكتئاب من أجل «الريجيم» وتنازلت عن إرثها.. 14 معلومة عن «مي جابر» -
8 الصبح - د/سامي عبد الفتاح إستشاري إستشاري الحساسية يتحدث عن أمراض الصيف والوقاية منها -
بالصور- للرجل.. قصَات الشعر لعام 2017 -
بالفيديو- رد فعل مذيعة قرأت خبر مقتل زوجها على الهواء بالصدفة -
مقتل شاب خلال مشاجرة بسبب "كلب" في دمياط -
8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالفيديو.. ثقافة شمال سيناء تستقبل الموهوبين مسرحيا لتكوين أول فرقة تابعة للمديرية

Google+ Print
بالفيديو.. ثقافة شمال سيناء تستقبل الموهوبين مسرحيا لتكوين أول فرقة تابعة للمديرية بالفيديو.. ثقافة شمال سيناء تستقبل الموهوبين مسرحيا لتكوين أول فرقة تابعة للمديرية
بدأت مديرية الثقافة بشمال سيناء، استقبال الموهوبين فى مجال المسرح، لتكوين أول فرقة مسرحية تابعة للمديرية.

وقال يوسف وهدان مشرف نادى المسرح بمديرية ثقافة شمال سيناء، إنه تم استقبال 30 موهوبًا من المتمكنين فى المسرح من أعمار مختلفة ويجرى عمل ورش عمل لهم لصقل مواهبهم، تمهيدا لتكوين أول فرقة مسرحية بشمال سيناء .

وأضاف أن المديرية تواصل استقبال الموهوبين كافة فى مجال المسرح بمختلف فروعها فى قصور الثقافة والبيوت الثقافية المنتشرة بالمحافظة.


>ثقافة شمال سيناء تستقبل الموهوبين مسرحيا لتكوين... by youm7


>- بالصور.. فوز محمد أبو عليان بالمركز الأول فى مسابقة الإبداع الشعرى بسيناء

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو- رد فعل مذيعة قرأت خبر مقتل زوجها على الهواء بالصدفة

بالفيديو- رد فعل مذيعة قرأت خبر مقتل زوجها على الهواء بالصدفة

شاهد بالفيديو .. مصطفي حسني يكشف «16 كلمة» ترددها عند سماع الأذان تجعلك من الفائزين بشفاعة النبي

شاهد بالفيديو .. مصطفي حسني يكشف «16 كلمة» ترددها عند سماع الأذان تجعلك من الفائزين بشفاعة النبي

بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني

بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني

بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي

بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي