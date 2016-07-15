بالفيديو.. ثقافة شمال سيناء تستقبل الموهوبين مسرحيا لتكوين أول فرقة تابعة للمديرية

بدأت مديرية الثقافة بشمال سيناء، استقبال الموهوبين فى مجال المسرح، لتكوين أول فرقة مسرحية تابعة للمديرية.

وقال يوسف وهدان مشرف نادى المسرح بمديرية ثقافة شمال سيناء، إنه تم استقبال 30 موهوبًا من المتمكنين فى المسرح من أعمار مختلفة ويجرى عمل ورش عمل لهم لصقل مواهبهم، تمهيدا لتكوين أول فرقة مسرحية بشمال سيناء .

وأضاف أن المديرية تواصل استقبال الموهوبين كافة فى مجال المسرح بمختلف فروعها فى قصور الثقافة والبيوت الثقافية المنتشرة بالمحافظة.



>ثقافة شمال سيناء تستقبل الموهوبين مسرحيا لتكوين... by youm7

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