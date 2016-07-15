عميد تربية السادات: فتح باب التقدم للقيد بدبلومات الدراسات العليا أغسطس المقبل

أعلن الدكتور عادل توفيق عميد كلية التربية جامعة السادات بمحافظة المنوفية، اليوم، عن بدء التقدم للقيد بدبلومات الدراسات العليا (دبلوم عام تربوى – دبلوم مهنى، "دبلوم مهنى تخطيط وتطوير مناهج"، "دبلوم مهنى تكنولوجيا التعليم"، "دبلوم مهني أصول تربية"، "دبلوم مهنى إدارة"، "دبلوم مهنى تربية خاصة" – دبلوم خاص "جميع التخصصات")، وكذلك درجة الماجستير ودرجة الدكتوراه بكلية التربية جامعة مدينة السادات من 1/8/2016 م وحتى 15/9/2016.

وأضاف توفيق، أننا نعمل جاهدين على الارتقاء بمنظومة التعليم بكلية التربية، خاصة أنها يتسابق عليها الطلاب فى الالتحاق بها، نظرًا لأنها من كليات القمة.

ترقيات وتعيينات جديدة فى جامعة السادات بالمنوفية

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