أخبار عاجلة

الأهلي يناقش أزمة الكأس اليوم -
بالأرقام.. هل يواصل الزمالك تفوقه التاريخي أمام إنبي؟ -
كوبر يفاضل بين أمير عادل والشيخ استعدادًا لمعسكر يونيو -
تمتلك شركة إنتاج ولديها ابن تونسي.. 15 معلومة عن صبا مبارك -
تحملت الاكتئاب من أجل «الريجيم» وتنازلت عن إرثها.. 14 معلومة عن «مي جابر» -
8 الصبح - د/سامي عبد الفتاح إستشاري إستشاري الحساسية يتحدث عن أمراض الصيف والوقاية منها -
بالصور- للرجل.. قصَات الشعر لعام 2017 -
بالفيديو- رد فعل مذيعة قرأت خبر مقتل زوجها على الهواء بالصدفة -
مقتل شاب خلال مشاجرة بسبب "كلب" في دمياط -
8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

عميد تربية السادات: فتح باب التقدم للقيد بدبلومات الدراسات العليا أغسطس المقبل

Google+ Print
عميد تربية السادات: فتح باب التقدم للقيد بدبلومات الدراسات العليا أغسطس المقبل عميد تربية السادات: فتح باب التقدم للقيد بدبلومات الدراسات العليا أغسطس المقبل
أعلن الدكتور عادل توفيق عميد كلية التربية جامعة السادات بمحافظة المنوفية، اليوم، عن بدء التقدم للقيد بدبلومات الدراسات العليا (دبلوم عام تربوى – دبلوم مهنى، "دبلوم مهنى تخطيط وتطوير مناهج"، "دبلوم مهنى تكنولوجيا التعليم"، "دبلوم مهني أصول تربية"، "دبلوم مهنى إدارة"، "دبلوم مهنى تربية خاصة" – دبلوم خاص "جميع التخصصات")، وكذلك درجة الماجستير ودرجة الدكتوراه بكلية التربية جامعة مدينة السادات من 1/8/2016 م وحتى 15/9/2016.

وأضاف توفيق، أننا نعمل جاهدين على الارتقاء بمنظومة التعليم بكلية التربية، خاصة أنها يتسابق عليها الطلاب فى الالتحاق بها، نظرًا لأنها من كليات القمة.


>ترقيات وتعيينات جديدة فى جامعة السادات بالمنوفية
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365