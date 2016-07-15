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مقتل 11 مدنيا بينهم أربعة اطفال فى غارات على بلدة فى شرق سوريا

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مقتل 11 مدنيا بينهم أربعة اطفال فى غارات على بلدة فى شرق سوريا مقتل 11 مدنيا بينهم أربعة اطفال فى غارات على بلدة فى شرق سوريا
قتل 11 مدنيا على الأقل بينهم اربعة اطفال الجمعة فى غارات نفذتها طائرات لم يعرف اذا كانت سورية ام روسية على بلدة يسيطر عليها الجهاديون فى شرق سوريا، وفق ما أفاد المرصد السورى لحقوق الانسان.

وقال مدير المرصد رامى عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "قتل 11 مدنيا على الاقل بينهم اربعة اطفال واربع نساء فى غارات نفذتها طائرات لم يتضح اذا كانت سورية ام روسية على بلدة البوليل التى يسيطر عليها تنظيم الدولة الاسلامية فى ريف دير الزور الشرقي".
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