البيت الأبيض: الجزء السرى من تقرير هجمات 11 سبتمبر لا يظهر دورا للسعودية

قال جوش إيرنست المتحدث باسم البيت الأبيض اليوم الجمعة إن مسؤولى المخابرات الأمريكية انتهوا من فحص 28 ورقة سرية من التقرير الرسمى الخاص بهجمات 11 سبتمبر على الولايات المتحدة وإنها لا تظهر أى دليل على تواطؤ سعودى.

وقال إيرنست للصحفيين فى البيت الأبيض "ستؤكد (هذه الصفحات) ما نقوله منذ بعض الوقت."، وأضاف المتحدث أن الصفحات الثمانى والعشرين التى سيتم إرسالها إلى الكونجرس الأمريكى اليوم الجمعة لا تحتوى على أى دليل جديد على أن السعودية لعبت دورا فى هجمات 11 سبتمبر 2001.

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