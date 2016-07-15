تقرير نيجيري: الصفاقسي وافق على رحيل مهاجمه إلى الأهلي وعقبة أمام الصفقة

كشف تقرير نيجيري موافقة نادي الصفاقسي التونسي على انتقال مهاجمه النيجيري جونيور أجاي إلى النادي الأهلي عقب قبول العرض من المارد الأحمر. ولكن يوجد عقبة أمام إتمام الصفقة.

الأهلي يبحث عن تدعيم خط هجومه وذلك عقب رحيل ماليك إيفونا إلى الدوري الصيني وكذلك رمضان صبحي إلى الدوري الإنجليزي.

وكان FilGoal.com قد أكد في وقت سابق أن الأهلي يفاضل بين الثلاثي المالي موديبو مايجا مهاجم النصر السعودي والنيجيري جونيور أجاي مهاجم الصفاقسي التونسي بالإضافة لاسم ثالث لم يعلن النادي الأحمر عنه. (طالع التفاصيل)

وأكد موقع owngoalnigeria المختص بأخبار صفقات المحترفين النيجيريين أن الصفاقسي التونسي وافق بالفعل على عرض الأهلي والمقدر بقيمة مليون ونصف مليون يورو.

ليس ذلك وحسب، بل أشار الموقع على حسب مصادره الخاصة لموافقة أجاي نفسه على ترك الصفاقسي والانضمام إلى الأهلي المصري.

العقبة

ولكن على الجانب ذاته يوجد عقبة أمام إتمام الصفقة. العقبة هي حديث لياميد جعفر وهو رئيس أكاديمية 36lionfc مع اللاعب.

أكاديمية 36lionfc هي أكاديمية لتثقيف وتطوير لاعبي كرة القدم في نيجيريا بالتعاون مع الاتحاد النيجيري. ويعد لياميد هو المعلم الخاص لجونيور أجاي أيضا.

وكشف الموقع حديث رئيس الأكاديمية مع أجاي ونصحه بالتركيز ليصبح جزء من المنتخب النيجيري الأوليمبي ويقدم بطولة مميزة في الأولمبياد، وبعد ذلك ينتقل إلى أوروبا من بوابة المنتخب الأوليمبي.

وأوضحت مصادر مقربة من رئيس الأكاديمية للموقع النيجيري أخباره لأجاي بعدم تكرار خطأ إيمو إزيكيل النيجيري الذي انتقل إلى العربي القطري من أجل المال. وينتظر ثم ينتقل إلى أوروبا.

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