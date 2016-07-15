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4 مخاطر صحية لاستخدام "الفويل" فى طهى الطعام..أبرزها الزهايمر وأمراض العظام

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4 مخاطر صحية لاستخدام "الفويل" فى طهى الطعام..أبرزها الزهايمر وأمراض العظام 4 مخاطر صحية لاستخدام "الفويل" فى طهى الطعام..أبرزها الزهايمر وأمراض العظام
حذرت الدكتورة غادة بسيونى، أستاذ الكيمياء بجامعة عين شمس عبر تقرير منشور بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية من استخدام ورق فويل الألومنيوم فى تغليف الأطعمة عند طهيها، لأنه يعرض الجسم لمخاطر صحية كبيرة، وأوصت الباحثة المصرية باستخدام الأوانى المصنعة من البورسيلين أو الزجاج كبديل صحى وآمن للفويل.

وذكر التقرير البريطانى أن ورق الفويل يعرض الإنسان للإصابة بمستويات عالية من الألمونيوم يعجز الجسم عن استيعابها، إذ يستطيع الإنسان الطبيعى أن يتحمل حتى 40 مجم من الألومنيوم لكل كيلوجرام من الوزن حسب منظمة الصحة العالمية WHO ، أى أن الحد الأقصى من الألومنيوم الذى يتحمله جسم شخصه يزن 60 كجم يبلغ 2400 مجم.

وأشار التقرير إلى أن طهى الطعام باستخدام ورق الألومنيوم يعرض الجسم لمشاكل صحية خطيرة، ويرفع فرص إصابة الأشخاص بمرض الزهايمر، نظرا لأنه يعد من العناصر السامة بالنسبة للجهاز العصبى ويتسبب فى تلفها، كما ثبت أنه يرفع فرص الإصابة بأمراض العظام، ويحد من معدلات نمو خلايا المخ، ويزيد من حدة الفشل الكلوى.

جدير بالذكر أن الكثير من الأطعمة تحتوى على الألومنيوم، والذى ينتقل إليها من الأرض والمياه، إذ تعد القشرة الأرضية من أغنى المصادر بالألومنيوم، وتشمل:المشروبات الغازية والشاى الأخضر والمعجون والجبن والذرة والعديد من الأعشاب والتوابل.


>احذرى.. ورق الفويل ضار جدا بالصحة.. ولو مش قادرة تستغنى عنه هنقولك إزاى تستخدميه.. يدمر المخ والكلى والكبد ويسبب الزهايمر وينشط الخلايا السرطانية فى الجسم ويضعف العظام.. واتقى شره بفص ثوم وورق زبدة

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