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نيوز ماكس هيلث: مرضى السمنة المفرطة يفقدون 3 سنوات من عمرهم

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نيوز ماكس هيلث: مرضى السمنة المفرطة يفقدون 3 سنوات من عمرهم نيوز ماكس هيلث: مرضى السمنة المفرطة يفقدون 3 سنوات من عمرهم
السمنة قد تكلفك حياتك حرفياً، حيث كشفت دراسة علمية حديثة نشرت مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى “Newsmax Health”، أن البدناء يموتون مبكراً بمعدل سنة واحدة من الموعد المتوقع لهم، أما الناس الذين يعانون من السمنة المفرطة فيموتون قبل الموعد المحدد لهم بمعدل ثلاث سنوات.

وحذر الأطباء منذ فترة طويلة من زيادة الوزن التى يمكن أن تؤدى إلى مضاعفات صحية بما فيها أمراض القلب والسكتة الدماغية والسرطان، ودراسات سابقة قد وجدت بالفعل أن الوزن الزائد يمكن أن يستغرق سنوات من حياتك.

وفى الدراسة الجديدة، التى يقول عنها المؤلفون أنها أكبر من أى دراسة أخرى أجريت فى أى وقت مضى، حيث حلل الباحثون بيانات ما يقرب من 4 ملايين من البالغين غير المدخنين فى 32 دولة منذ عام 1970 إلى عام 2015، وقارنوا بين خطر الموت ومؤشر كتلة الجسم "مقياس فى الجسم التى يتم حسابها باستخدام الطول والوزن".

وقال ريتشارد بيتو من جامعة أكسفورد، أحد مؤلفى الدراسة، إن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن المفرطة يفقدون 3 سنوات من حياتهم، وقد وجدت دراسة سابقة أن السمنة المفرطة يمكن أن تسرق ثمانى سنوات من الحياة.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، 15٪ من النساء فى جميع أنحاء العالم و 11٪ من الرجال يعانون من السمنة المفرطة، وبوجه عام، هناك أكثر من 1 مليار من البالغين يعانون من زيادة الوزن و 600 مليون شخص آخر يعانون من السمنة المفرطة.
>وأضاف الباحثون خلال الدراسة الحديثة أن السمنة هى أكثر خطورة بكثير بالنسبة للرجل عن المرأة، لذلك يجب الحصول على الوزن المثالى مع اتباع نظام غذائى صحى.

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مصر 365

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