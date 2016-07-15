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إصابة شابين فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلى شرق قطاع غزة

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إصابة شابين فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلى شرق قطاع غزة إصابة شابين فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلى شرق قطاع غزة
أصيب شابان فلسطينيان برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت قرب السياج الحدودى الفاصل شرق قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية أن مواجهات اندلعت بين الشبان الفلسطينيين وبين قوات الاحتلال المتمركزة على الشريط الحدودى الفاصل بالقرب من بوابة موقع "المدرسة" العسكرى داخل الشريط الحدودى شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة؛ مما أدى إلى إصابة شابين بجروح، وأشارت إلى أن عددًا من الشبان وصلوا إلى محيط موقع "ناحل عوز" العسكرى شرق حى الشجاعية شرق مدينة غزة، واشعلوا الإطارات قرب الخط الفاصل.

وتشهد مناطق التماس شرق قطاع غزة وشماله منذ اندلاع "هبة القدس" ضد الاحتلال مطلع أكتوبر الماضى مواجهات أسبوعية مع قوات الاحتلال الإسرائيلى المتمركزة على الشريط الحدودى؛ ما أدى إلى استشهاد عدد من الشبان وإصابة العشرات، غير أن هذه المواجهات توقفت خلال شهر رمضان المبارك وخلال عيد الفطر.
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