أخبار عاجلة

الأهلي يناقش أزمة الكأس اليوم -
بالأرقام.. هل يواصل الزمالك تفوقه التاريخي أمام إنبي؟ -
كوبر يفاضل بين أمير عادل والشيخ استعدادًا لمعسكر يونيو -
تمتلك شركة إنتاج ولديها ابن تونسي.. 15 معلومة عن صبا مبارك -
تحملت الاكتئاب من أجل «الريجيم» وتنازلت عن إرثها.. 14 معلومة عن «مي جابر» -
8 الصبح - د/سامي عبد الفتاح إستشاري إستشاري الحساسية يتحدث عن أمراض الصيف والوقاية منها -
بالصور- للرجل.. قصَات الشعر لعام 2017 -
بالفيديو- رد فعل مذيعة قرأت خبر مقتل زوجها على الهواء بالصدفة -
مقتل شاب خلال مشاجرة بسبب "كلب" في دمياط -
8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

سلطنة عمان تدين حادث "نيس" الإرهابى بفرنسا.. وتؤكد وقوفها بجانب باريس

Google+ Print
سلطنة عمان تدين حادث "نيس" الإرهابى بفرنسا.. وتؤكد وقوفها بجانب باريس سلطنة عمان تدين حادث "نيس" الإرهابى بفرنسا.. وتؤكد وقوفها بجانب باريس
أدانت سلطنة عمان الحادث الإرهابى بفرنسا، حيث أعرب مصدر مسئول بوزارة الخارجية عن إدانة السلطنة، واستنكارها الشديد لحادث الدهس الإرهابى الذى شهدته مدينة ‏نيس الفرنسية، والذى نجم عنه مقتل ما يزيد عن 84 شخصًا وإصابة أكثر من مائتين من الأطفال والنساء والرجال.

وأكد المصدر وقوف السلطنة وتضامنها مع جمهورية ‫‏فرنسا فى مواجهة الأعمال الإرهابية بكافة أشكالها وصورها معربًا عن خالص التعازى لأسر الضحايا وحكومة وشعب فرنسا الصديقة والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.


>- رئيس الطائفة الإنجيلية يدين الحادث الإرهابى فى نيس الفرنسية
>
>- المدعى العام الفرنسى: منفذ هجوم نيس مجهول تماما لدى أجهزة الاستخبارات
>
>- مجمع البحوث الإسلامية: الإرهاب لا دين ولا وطن له وموجه ضد الإنسانية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365