سلطنة عمان تدين حادث "نيس" الإرهابى بفرنسا.. وتؤكد وقوفها بجانب باريس

أدانت سلطنة عمان الحادث الإرهابى بفرنسا، حيث أعرب مصدر مسئول بوزارة الخارجية عن إدانة السلطنة، واستنكارها الشديد لحادث الدهس الإرهابى الذى شهدته مدينة ‏نيس الفرنسية، والذى نجم عنه مقتل ما يزيد عن 84 شخصًا وإصابة أكثر من مائتين من الأطفال والنساء والرجال.

وأكد المصدر وقوف السلطنة وتضامنها مع جمهورية ‫‏فرنسا فى مواجهة الأعمال الإرهابية بكافة أشكالها وصورها معربًا عن خالص التعازى لأسر الضحايا وحكومة وشعب فرنسا الصديقة والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

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