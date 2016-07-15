سلطنة عمان تدين حادث "نيس" الإرهابى بفرنسا.. وتؤكد وقوفها بجانب باريس

أدانت سلطنة عمان الحادث الإرهابى بفرنسا، حيث أعرب مصدر مسئول بوزارة الخارجية عن إدانة السلطنة، واستنكارها الشديد لحادث الدهس الإرهابى الذى شهدته مدينة نيس الفرنسية، والذى نجم عنه مقتل ما يزيد عن 84 شخصًا وإصابة أكثر من مائتين من الأطفال والنساء والرجال.إعلان - Ads إعلان - Ads
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وأكد المصدر وقوف السلطنة وتضامنها مع جمهورية فرنسا فى مواجهة الأعمال الإرهابية بكافة أشكالها وصورها معربًا عن خالص التعازى لأسر الضحايا وحكومة وشعب فرنسا الصديقة والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.
>- رئيس الطائفة الإنجيلية يدين الحادث الإرهابى فى نيس الفرنسية
>
>- المدعى العام الفرنسى: منفذ هجوم نيس مجهول تماما لدى أجهزة الاستخبارات
>
>- مجمع البحوث الإسلامية: الإرهاب لا دين ولا وطن له وموجه ضد الإنسانية