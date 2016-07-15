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عمرو دياب يحتل المركز الاول على آى تونز لأكثر من ثلاث سنوات

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عمرو دياب يحتل المركز الاول على آى تونز لأكثر من ثلاث سنوات عمرو دياب يحتل المركز الاول على آى تونز لأكثر من ثلاث سنوات

أرشيفية

تمكن الهضبة من تحطيم كافة الأرقام القياسية على  آى تونز بألبوماته الثلاثة الأخيرة، “الليلة” و “أحلى و أحلى” و
> “شفت الأيام” والتى تمكن عمرو دياب من خلالهما بتصدر موقع آى تونز لاكثر من الف يوم كاملة  منذ طرح ألبوم الليلة. وكتبت صفحة “جوائز الموسيقى العالمية” “World Music Awards” الرسمية على فيس بوك، أن عمرو دياب، سيطر  على آى تونز لأكثر من ألف يوم.

وتابعت أن ” أب موسيقى البحر الأبيض المتوسط”، عمرو دياب، كسر كل الأرقام القياسية على آى تونز بألبوماته الثلاثة الأخيرة، “، والذين استحوذوا على صدارة الموقع الشهير منذ أغسطس 2013 وحصد المركز الأول منذ حينها وحتى الآن فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتابعت الصفحة رصد الأرقام القياسية التى تمكنت ألبومات عمرو دياب الأخيرة من تحقيقها، سواء فى مصر أو شمال إفريقيا وعلى مستوى الشرق الأوسط بأكمله، بالإضافة إلى عدد كبير من الدل الغربية مثل الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، واستراليا وألمانيا، والمملكة المتحدة، وروسيا، وغيرهم. وأضافت أن الإصدار الصيفى من ألبوم عمرو دياب الأخير أحلى وأحلى، أصبح الآن هو صاحب المرتبة الأولى، ليحطم الهضبة بذلك كل الأرقام المسجلة من قبل.

 

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