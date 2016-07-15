مصرع ربة منزل صعقا بالكهرباء أثناء توصيلها "فيشة" موتور المياه بالشرقية

لقيت ربة منزل بالشرقية، مصرعها، اليوم الجمعة، صعقا بالكهرباء، أثناء توصيلها "فيشة موتور المياه" بمنزلها، وبالعرض على النيابة بأبوحماد صرحت بالدفن.

تلقى اللواء حسن سيف مديرأمن الشرقية، إخطارًا من العميد عصام هلال مأمور مركز شرطة أبوحماد، يفيد بلاغا من "نصار ع م" 68 عاما، مزارع، ومقيم بكفر زيدان، دائرة المركز، بوفاة زوجته "خيرية ع م"، 64 عاما، ربة منزل، إثر صعقها بالتيار الكهربائى، توصيلها فيشة موتور المياه ـ صعقها التيار الكهربائى، مما أدى إلى وفاتها فى الحال، ولم يتهم أحدًا أويشتبه فى وفاتها جنائياً.

بتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن الوفاة نتيجة صعق كهربائى أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية، ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4129 إدارى المركز لسنة 2016 جارٍ العرض على النيابة العامة .

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