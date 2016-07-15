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السيطرة على حريق "كابل كهرباء" بمنطقة بولاق الدكرور

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السيطرة على حريق "كابل كهرباء" بمنطقة بولاق الدكرور السيطرة على حريق "كابل كهرباء" بمنطقة بولاق الدكرور
تمكنت قوات الدفاع المدنى بالجيزة، اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق بكابل كهرباء بمنطقة بولاق الدكرور دون وقوع إصابات، وانتقلت سيارتا إطفاء، وإخماد الحريق.

تلقى اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية بالجيزة، بلاغا من غرفة النجدة باشتعال النيران فى كابل كهرباء ببولاق الدكرور، وانتقل العميد هانى سعيد مدير قطاع الإطفاء والفريق المرافق له، وبصحبتهم سياراتى إطفاء، وتم إخماد الحريق.


>السيطرة على حريق بشقة سكنية بفيصل بدون إصابات

http://www.youm7.com/story/2016/7/15/السيطرة-على-حريق-بشقة-سكنية-بفيصل-بدون-إصابات/2800733#

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