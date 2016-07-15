نهيان بن مبارك يحضر حفل استقبال السفارة الفرنسية بمناسبة اليوم الوطني

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة مساء أمس حفل الاستقبال الذي أقامه سعادة ميشال ميراييه سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

كما حضر الحفل الذي أقيم في فندق الريتز كالرتون في أبوظبي معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم وسعادة السفير شهاب أحمد محمد الفهيم الوكيل المساعد لشؤون المراسم في وزارة الخارجية والتعاون الدولي وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى الدولة وعدد من أبناء الجالية الفرنسية المقيمة في الدولة.

وأشاد السفير الفرنسي في كلمة له بهذه المناسبة بعمق العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية .. مشيدا بالقيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ونوه بمشاعر الصداقة والتقدير التي يكنها الشعب الفرنسي لحكومة وشعب دولة الإمارات والتي أرسى قواعدها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" مؤسس دولة الإمارات.